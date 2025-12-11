Corinthians fica no aguardo de exames para saber situação de Yuri Alberto

O Corinthians já retornou a São Paulo e iniciou a preparação para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (14), contra o Cruzeiro. Depois da vitória no Mineirão, o Timão precisa de um empate na Neo Química Arena para garantir vaga na final do torneio.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Mineirão realizaram um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava. Já os demais jogadores realizaram um treino de marcação por pressão em espaços reduzidos. Por fim, o técnico Dorival Júnior realizou uma atividade de enfrentamento com campo encurtado.

Já o atacante Yuri Alberto realizará novos exames nesta sexta-feira (12), para saber se terá condições para atuar no jogo de volta. O jogador deixou o campo contra o Cruzeiro aos 19 minutos do primeiro tempo, com dores na região do púbis. Aliás, o atleta já havia desfalcado o Corinthians nos dois últimos jogos do Brasileirão por um edema na sínfese púbica e sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda.

Quem também é dúvida para o jogo de volta é o volante Raniele. Afinal, o jogador chegou a viajar com a delegação alvinegra para Belo Horizonte, mas ficou fora até do banco de reservas por conta de dores no tornozelo esquerdo.

