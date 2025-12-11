Diniz detalha tática da virada e elogia impacto de Rayan e Vegetti: “A gente mereceu”

A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (11), não resultou apenas da garra dos jogadores, mas também da leitura precisa de Fernando Diniz. Na entrevista coletiva após o clássico no Maracanã, o treinador detalhou a estratégia que permitiu a virada na semifinal da Copa do Brasil. O comandante admitiu que o primeiro tempo apresentou equilíbrio, mas valorizou a mudança de postura da equipe na etapa final. Para ele, o Cruz-Maltino assumiu o protagonismo das ações e mereceu o resultado positivo.

Diniz explicou que o segredo da reação residiu na intensidade e na marcação no campo adversário.

“No segundo tempo, a gente mereceu a virada, buscou mais o gol, encaixou a pressão alta, ganhou mais segundas bolas e assumiu o controle do jogo”, analisou.

Essa agressividade para recuperar a posse de bola impediu o Fluminense de construir jogadas e manteve o Vasco constantemente no ataque.

Fernando Diniz destaca orientação específica para Rayan

O técnico também destacou a importância das peças individuais e como ele ajustou o posicionamento de seus talentos. Sobre o jovem Rayan, autor do gol de empate, Diniz revelou uma orientação específica para aumentar a influência do garoto na partida. O objetivo era conectar a joia da base com Philippe Coutinho e Andrés Gómez.

“No segundo tempo, a gente ajustou um pouco o posicionamento e orientamos onde tinha espaço para ele tocar mais na bola”, explicou o treinador, que elogiou a regularidade do atacante durante os 90 minutos.

A “cartada final” veio com a entrada de Pablo Vegetti aos 30 minutos do segundo tempo. A substituição, que poderia parecer tardia para alguns, mostrou-se cirúrgica. Diniz descreveu a função tática que o argentino desempenhou para decidir o confronto nos acréscimos.

“Quando Vegetti entrou, ficou mais na ponta, entrelinhas, e foi decisivo para a gente virar”, pontuou. A presença física do camisa 99 incomodou a zaga tricolor e abriu os caminhos para o triunfo.

Com a vantagem tática e o placar favorável, o Vasco agora joga pelo empate no próximo domingo. Diniz terá dois dias curtos para recuperar fisicamente o elenco e reforçar os conceitos que garantiram a soberania no segundo tempo, visando carimbar o passaporte para a grande final da competição nacional.

