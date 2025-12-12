Corinthians rejeita oferta superior a R$ 100 milhões pelo atacante Gui Negão

Gui Negão perdeu espaço no elenco do Corinthians após as voltas de Memphis Depay e Yuri Alberto, mas segue como uma peça valiosa no mercado da bola. De acordo com o portal “Uol”, o clube paulista não aceitou uma oferta de aproximadamente 20 milhões de dólares (R$ 108 milhões) que chegou do Oriente Médio pelo atacante.

A diretoria alvinegra entende que o montante não corresponde ao valor desejado, especialmente porque o Corinthians não é dono da totalidade dos direitos econômicos do atleta — o clube possui 80%, enquanto Gui Negão detém os 20% restantes.

Além da investida do Oriente Médio, o jogador de 18 anos — revelado nas categorias de base do Parque São Jorge — também desperta interesse do Zenit, da Rússia, que apresentou até agora uma proposta de 18 milhões de dólares (algo em torno de R$ 97 milhões) ao Timão.

Entre 16 de agosto e 15 de outubro, período em que o Corinthians não pôde contar com o trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay), Gui Negão foi titular absoluto: disputou dez partidas seguidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Além disso, se tornou uma das principais figuras do time, especialmente na Copa do Brasil.

