Coritiba anuncia contratação de artilheiro da Série B

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do atacante Pedro Rocha. O jogador, que terminou a última Série B como artilheiro pelo Remo, com 19 gols, é o primeiro reforço do time para 2026. Antes dele, o clube já havia fechado com o treinador Fernando Seabra, que substitui Mozart.

O atacante tem 31 anos e assinou com o Coritiba até o final do Brasileirão de 2026. Na carreira, Pedro Rocha acumula passagens por Grêmio, Spartak Moscou, Flamengo, Fortaleza, Criciúma, Remo e pelo rival alviverde, Athletico.

A contratação veio para suprir uma posição carente ao longo de 2025. Na última temporada, Dellatorre e Gustavo Coutinho não se destacaram e o Coxa terminou a Série B com apenas 39 gols. Ainda assim, conquistou o título.

