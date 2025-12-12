Coutinho compara torcida do Vasco à do Liverpool e pede paciência: “Domingo tem mais”

A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (11), teve a assinatura técnica e mental de Philippe Coutinho. O camisa 10 não apenas organizou o meio-campo, mas também assumiu o papel de líder experiente para acalmar os ânimos quando o time saiu atrás no placar. Na zona mista do Maracanã, o craque analisou o triunfo e fez uma comparação que encheu de orgulho os cruz-maltinos. Para o “Pequeno Mágico”, a energia vinda das arquibancadas cariocas possui a mesma eletricidade de Anfield, casa do Liverpool, onde ele viveu o auge de sua carreira na Europa.

O meia relatou a sensação física que o apoio da torcida provoca nos atletas.

“Quando a gente entra no campo, vê o jeito que eles gritam, a gente fica todo arrepiado. Isso faz total diferença. Joguei em alguns lugares e posso falar: no Liverpool era a mesma coisa. A torcida entrava em campo junto, arrepiava. Isso contagia muito”, declarou Coutinho.

Segundo ele, essa simbiose foi fundamental para empurrar a equipe rumo à virada nos acréscimos.

Coutinho destaca postura tática

Além do fator emocional, Coutinho detalhou a postura tática da equipe. O jogador discordou das análises que apontaram um Vasco ruim no primeiro tempo. Para ele, o time manteve a consistência desde o minuto inicial, mas faltava o gol. Essa leitura madura motivou uma conversa séria no vestiário e durante a partida. O armador revelou que pediu insistentemente calma aos companheiros para não cederem à pressão de atacar de forma desorganizada.

“Algumas pessoas achavam que a gente tinha que atacar mais rápido, mas foi o que eu pedi para eles: vamos ter paciência. A gente estava bem no jogo, conseguia entrar no campo do adversário. Não adiantava sair e atacar de qualquer forma, para depois conceder o contra-ataque e tomar outro gol”, explicou o camisa 11.

Essa maturidade permitiu que o Vasco mantivesse a posse de bola e encontrasse os espaços no momento certo, culminando nos gols de Rayan e Vegetti. Apesar da euforia, Coutinho manteve os pés no chão e pregou foco total na recuperação física, lembrando que a decisão está aberta.

“Hoje a gente sai feliz daqui, mas domingo tem mais”, finalizou.

