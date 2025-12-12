Corinthians ainda não sofreu gols na Copa do Brasil e adota ”solidez” de Dorival

O Corinthians vive um momento especial na Copa do Brasil de 2025. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o time comandado por Dorival Júnior abriu vantagem na semifinal e ampliou uma estatística que já começa a virar marca registrada: a consistência defensiva.

Sob a orientação do técnico, o Timão disputou sete partidas na competição e venceu todas, sem sofrer um único gol. O desempenho supera os números apresentados por Dorival nas duas campanhas mais recentes em que levantou a taça, em 2022 e 2023, por Flamengo e São Paulo.

Embora nunca tivesse iniciado uma edição da Copa do Brasil com tamanha solidez, sete triunfos consecutivos e defesa intacta, Dorival sempre demonstrou preferência por equipes bem postadas, com linhas próximas e forte aplicação tática.

Nos títulos recentes, essa característica foi determinante. À frente do São Paulo em 2023, o treinador levou apenas sete gols em nove jogos até o troféu. No Flamengo de 2022, foram quatro gols sofridos ao longo de 12 partidas, numa campanha igualmente marcada pela capacidade de controlar o adversário.

Contudo, existem exceções na trajetória de Dorival. A principal delas ocorreu em 2010, seu primeiro título da competição, quando comandou um Santos com vocação ofensiva. Naquela temporada, o time de Neymar, Ganso e companhia balançou as redes 39 vezes, mas também foi vazado 15 vezes em 11 partidas.

A partida decisiva acontece no próximo domingo (14/12), às 18h, na Neo Química Arena. O Timão precisa de apenas um empate para chegar na decisão. Assim, basta novamente passar uma partida sem sofrer gols, algo rotineiro para a equipe na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.