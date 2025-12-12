Botafogo faz proposta por atacante da seleção da Venezuela

O Botafogo segue ativo no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Já apalavrado com Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, a bola da vez em General Severiano é Gleiker Mendoza. Afinal, o Alvinegro fez uma proposta para contratar o atacante do Kryvbas, da Ucrânia, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.
Gleiker Mendoza atende as características pedidas pelo técnico Davide Ancelotti. Afinal, o jogador é ponta, destro, tem 1,84m e pode jogar dos dois lados do campo. O venezuelano, de 24 anos, é o atleta com mais assistências (8) e mais participações em gols (13) na temporada 2025/26 da liga ucraniana.
Além de Gleiker Mendoza, o Botafogo tem outras três negociações em curso. O Alvinegro, aliás, já tem um acerto pela contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, e negocia com os volantes Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria, e Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão.
Assim como Gleiker Mendoza, Lucas Villalba atende as características solicitadas pelo técnico Davide Ancelotti para o ataque. Já os volantes Julio Romão e Pedro Bicalho chegariam como reforços para aumentar o leque de opções do treinador italiano no meio-campo, afinal, foi uma posição carente nesta temporada.
