Santos vê lateral Souza como joia e admite possibilidade de venda na próxima janela

O Santos observa com atenção os próximos passos da carreira de Souza, lateral-esquerdo de 19 anos que completou sua primeira temporada de destaque na equipe profissional. Internamente, o jovem é tratado como uma das maiores apostas do elenco e, ao mesmo tempo, um ativo importante para reforçar o caixa do clube.

Com 29 partidas em 2025, Souza alternou a titularidade com Escobar durante boa parte do ano, e suas atuações chamaram atenção de clubes de diferentes mercados da Europa. Apesar disso, o Peixe ainda não recebeu propostas oficiais. As investidas até agora ficaram apenas no campo das sondagens, todas com o objetivo de entender valores e condições para uma possível negociação.

Ao longo da temporada, representantes do jogador foram procurados por clubes da França, Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra. Nenhuma dessas sondagens evoluiu, mas a diretoria santista vê como natural que esse cenário mude na abertura da janela de transferências.

No meio do ano, Souza chegou a receber uma oferta da Arábia Saudita, mas optou por recusar. A decisão se baseou na expectativa de ganhar mais minutos no Santos, o que acabou acontecendo após a lesão de Escobar. Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o jovem assumiu a vaga de titular e consolidou sua presença entre os principais nomes da equipe.

Clube sabe que precisa reforçar o caixa

Embora o contrato firmado até dezembro de 2028 dê segurança ao clube, a diretoria reconhece a necessidade de realizar vendas para aliviar a situação financeira. Souza, portanto, surge como um dos caminhos mais viáveis, mesmo que o planejamento esportivo indique que ele poderia permanecer por mais tempo.

O Santos viveu um dilema semelhante recentemente, quando negociou Luca Meirelles com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, em agosto. A saída ocorreu mesmo diante da certeza de que o atacante poderia render mais dentro de campo, reforçando a estratégia do clube de realizar vendas pontuais para equilibrar o orçamento.

