Pablo Maia volta ao radar europeu e São Paulo admite possível negociação

O futuro de Pablo Maia no São Paulo volta a ganhar força nos bastidores. O volante de 23 anos, considerado um dos ativos mais valiosos do elenco, voltou a despertar interesse de clubes europeus, incluindo uma equipe da Alemanha.

Com a necessidade de equilibrar as contas por meio de vendas estratégicas, o São Paulo vê a possível saída do jogador como uma operação viável para o fim de 2025. No Morumbis, pessoas próximas ao elenco admitem que o ambiente já trata a possibilidade de transferência como real.

Pablo Maia vive um momento decisivo da carreira. Depois de perder espaço em 2024, quando as lesões tiraram o volante do radar dos principais mercados, o meio-campista conseguiu retomar ritmo nesta temporada. Ele disputou 42 partidas, marcou dois gols e reencontrou consistência, embora ainda tenha convivido com problemas físicos.

Em 2025, o volante passou por cirurgia no tornozelo direito, em março, que o afastou por dois meses, e sofreu uma nova lesão no tendão do pé direito, em novembro. Mesmo assim, a boa sequência ao longo do ano o recolocou na mira da Europa.

Com contrato até dezembro de 2027, Pablo Maia pode ser peça-chave no planejamento financeiro tricolor. Sem Luiz Gustavo, que deixará o clube, Hernán Crespo conta hoje com Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Negrucci, Rodriguinho e o veterano Oscar, que avalia aposentadoria, para montar o setor.

Enquanto acompanha o desenrolar do mercado europeu, o São Paulo também se movimenta por possíveis reposições. Um dos nomes monitorados é Tomás Pochettino, destaque do Fortaleza. O argentino, inclusive, pode receber uma oferta tricolor nas próximas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.