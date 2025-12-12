Neymar, Lucas e mais: jogadores apoiam mobilização do Flamengo contra grama sintética

A reação de grandes nomes do futebol brasileiro ao debate sobre gramados sintéticos voltou a ganhar força após Neymar, junto a outros jogadores, demonstrar apoio público à mobilização do Flamengo contra esse tipo de superfície. Em post nas redes sociais, o Rubro-Negro apresentou uma lista de “fatos e fakes” sobre a proposta enviada à CBF para o fim da grama artificial.

Nomes como Neymar, Lucas, Danilo e Léo Pereira curtiram a publicação em que o Rubro-Negro rebate diretamente o comunicado de clubes favoráveis ao uso de sintético. O zagueiro do clube, aliás, compartilhou o post em seus stories do Instagram. Vale pontuar que Athletico, Botafogo e Palmeiras estão entre os que defendem o gramado de forma pública.

O camisa 10 do Santos, por exemplo, desfalcou o clube em boa parte das partidas em estádios com grama sintética. Para além da resistência pessoal, seu staff entende que o sintético oferece riscos às condições do jogador.

Publicação do Flamengo

O material em questão detalhou pontos da proposta enviada à CBF e organizou as informações em blocos que diferenciavam fatos de fakes dentro do debate. O clube afirmou que encaminhou uma sugestão técnica de mais de vinte páginas, com metodologia de avaliação, parâmetros específicos e recomendações estruturais para evolução dos campos entre 2026 e 2029.

A publicação sustentou que, ao contrário do que circulou nas últimas semanas, a ideia não tratava de uma retirada imediata dos gramados artificiais. Ou seja, a proposta sugere para um um processo gradativo de substituição por superfícies naturais ou híbridas — em dois anos na Série A e três na Série B.

O Flamengo também abordou, ao longo do texto, sobre questões relacionadas ao impacto do sintético na saúde dos atletas. No tópico “FATO 3”, o clube reitera que “a maior parte dos estudos tem fortes indicativos que os gramados sintéticos aumentam o risco de lesões mais graves”. O Rubro-Negro cita problemas como entorses de joelho e rompimentos de ligamentos nestes casos.

Para o clube, negar esses riscos também representa ignorar evidências que identificam microplásticos, PFAS, benzeno, ftalatos e metais pesados na composição dessas superfícies.



Um post compartilhado por Flamengo (@flamengo)

Caso de Neymar

O documento ainda destaca casos como os do camisa 10, em que jogadores de diferentes equipes já manifestaram seu desconforto em atuar no sintético. O Rubro-Negro apontou que as principais ligas do mundo, da elite europeia, adotam obrigatoriamente grama natural justamente por essas razões.

Em um dos trechos, o clube afirmou que “superfícies sintéticas esquentam muito mais que a grama natural”, podendo ultrapassar 60°C sob sol forte. O que aumenta, portanto, a possibilidade de insolação, desgaste físico e queimaduras por atrito.

O apoio de parte desses jogadores que demonstraram resistência voltou a ganhar visibilidade recentemente. Lucas Moura, um dos líderes do movimento contrário ao sintético no início do ano, acompanhou o gesto do camisa 10 ao curtir a postagem. No próprio elenco rubro-negro, a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira também demonstrou apoio nas redes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.