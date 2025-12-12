Fora de competições europeias, Manchester United afunda na crise financeira

O Manchester United vive um momento financeiro delicado. O clube registrou um prejuízo de 6,6 milhões de libras (R$ 47,5 milhões) nos últimos três meses. A perda é consequência direta da ausência nas competições europeias.

A queda contrasta com o lucro de 1,4 milhão de libras (cerca de R$ 10 milhões) obtido no mesmo período do ano passado. E ocorre enquanto o time tenta recuperar competitividade na Premier League. Além disso, as receitas totais diminuíram 2%, puxadas especialmente pelas perdas em direitos de transmissão e bilheteria. Ou seja: dois setores diretamente afetados pela falta de participação em torneios continentais.

Para mitigar o impacto financeiro, o clube, portanto, tem adotado medidas de redução de custos, como cortes de pessoal, o que resultou em uma redução de 8,2% na folha salarial. Segundo o CEO Omar Berrada, “as medidas difíceis tomadas no último ano permitiram criar uma estrutura mais sustentável e eficiente, preparada para melhorar o desempenho esportivo e comercial no longo prazo”.

Apesar do cenário desafiador, o United mantém uma projeção otimista: prevê receitas de até 660 milhões de libras (R$ 4,7 bilhões) até 2026 e um lucro operacional de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.