Soteldo vira dúvida para jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil

O Fluminense pode ter um desfalque para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Afinal, o atacante Soteldo sentiu incômodo no quadril e será reavaliado, nesta sexta-feira (12), no CT Carlos Castilho. Dessa forma, o venezuelano virou dúvida para o confronto contra o Vasco, domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Soteldo sentiu o incômodo no quadril no início do segundo tempo. Assim, o atacante venezuelano deu lugar a Keno aos nove minutos. O jogador, de 28 anos, foi escolhido pelo técnico Luis Zubeldía para substituir Canobbio, que estava suspenso. O uruguaio volta a ficar à disposição para a partida de volta.

Além de Soteldo, o Fluminense tem outro destaque. Trata-se de Germán Cano. O centroavante argentino não se recuperou da entorse no joelho direito e não deve mais atuar em 2025. Afinal, o jogador não evoluiu na recuperação conforme o esperado. Dessa forma, a ideia é recuperá-lo 100% para o início da próxima temporada.

O Fluminense contratou Soteldo por 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômico junto ao Santos. Desde que chegou, o atacante venezuelano soma 22 jogos, dois gols e uma assistência. Criticado pela torcida por causa das suas atuações, ele cresceu de produção na reta final da temporada.

