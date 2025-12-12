Abel Braga fica no Inter para ajudar na reformulação do departamento de futebol

Após horas de reunião com o presidente Alessandro Barcellos, o treinador manifestou o desejo de seguir no clube, embora não continue no comando técnico. A conversa serviu para alinhar pontos que vinham causando desgaste, especialmente a insatisfação de Abel com as demissões do diretor esportivo André Mazzuco e do diretor de futebol Andrés D’Alessandro — ambos considerados homens de confiança e responsáveis por seu retorno ao Colorado.

Inicialmente, as mudanças impostas por Barcellos afastaram a possibilidade de permanência do ex-treinador. No entanto, a promessa de autonomia total para participar da reformulação pesou na decisão. O presidente garantiu que Abel terá liberdade para escolher os substitutos de Mazzuco e D’Alessandro e influenciar na montagem da nova comissão técnica, inclusive na definição do futuro treinador. A informação foi divulgada pelo jornalista Vagner Martins.

Influência na reestruturação do departamento de futebol

Na quinta-feira (11), Abel já iniciou atividades no novo cargo, e o Inter deve oficializar a permanência em breve. A reformulação do departamento de futebol segue em andamento, com Fabinho, atualmente no Corinthians, despontando como favorito para assumir a direção de futebol. O profissional deve deixar o clube paulista após o encerramento da participação do Timão na Copa do Brasil, ainda indefinida entre semifinal e final.

Fabinho, inclusive, tem uma história marcante no Internacional: foi campeão da Libertadores em 2006, justamente sob comando de Abel Braga. Agora, com influência e credibilidade no mercado, Abel terá papel decisivo também na escolha do novo treinador colorado.

