Lesionado, Villalba desfalca o Cruzeiro em jogo decisivo contra o Corinthians

O Cruzeiro confirmou, nesta sexta-feira (12), que o zagueiro Villalba está fora da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcada para domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena. O defensor passou por exames e teve detectada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, tornando impossível sua participação no confronto decisivo.

De acordo com comunicado oficial, o clube descarta cirurgia e opta por um tratamento conservador. A recuperação já começou no Departamento de Saúde e Performance, que acompanhará o atleta nos próximos dias para acelerar o processo.

Villalba sofreu a contusão ao dividir uma bola com o companheiro Fabrício Bruno. Embora tenha permanecido em campo por alguns minutos, ele acabou substituído por Jonathan Jesus no segundo tempo do duelo da última quarta-feira, também contra o Corinthians.

Diante do desfalque, Leonardo Jardim utilizará os treinos de sexta e sábado para definir quem assumirá a vaga na defesa. Jonathan Jesus e João Marcelo, aliás, aparecem como as principais opções para compor o setor no jogo que vale vaga na final.

No primeiro encontro entre as equipes, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte, e abriu vantagem na disputa. Agora, os paulistas jogam por um empate para avançar à decisão. Já os mineiros precisam ganhar por dois gols de diferença para levar a classificação no tempo normal.

