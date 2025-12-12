SBT traça meta superior a R$ 3 bilhões com última Copa do Mundo de Galvão Bueno

O SBT e a NSports abriram a corrida por anunciantes da Copa do Mundo de 2026 — com o peso simbólico pela despedida, ainda que extraoficialmente, de Galvão Bueno das transmissões de Mundial. Detentoras de parte dos direitos da competição, as empresas preparam seis cotas de patrocínio e projetam um faturamento de R$ 3,7 bilhões com a operação.

Com cada cota apresentada a R$ 626,1 milhões, esses números somados ultrapassam até mesmo o patamar cobrado pela Globo em suas ofertas. As empresas, porém, sinalizaram ao mercado que estão dispostas a aplicar descontos para marcas que aderirem ao projeto.

O material reitera a participação de Galvão Bueno no projeto e enfatiza a despedida do locutor das transmissões, numa estratégia alinhada à anterior da Globo. Isso porque a concorrente carioca ‘vendeu’ a Copa do Mundod de 2022 como a última do comunicador.

E os interessados?

Apareceram rapidamente. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o Itaú, ausente do catálogo comercial do canal há algum tempo, abriu conversas para patrocinar a transmissão. O banco participou do sorteio de grupos e avalia integrar o pacote.

Negociações do SBT

O acordo só se tornou viável a partir da união das duas empresas, que dividiram o pagamento pelos direitos de transmissão — no valor de 25 milhões de dólares. Esse investimento de cerca de R$ 134,5 milhões (na cotação atual) garantiu a exibição de um pacote com 32 partidas ao canal da família Abravanel.

As partes efetuaram o pagamento da primeira parcela junto à Fifa no início de outubro, com as outras três programadas para até o início do torneio, em junho de 2026. Vale destacar que as negociações começaram com cifras mais altas, mas houve redução ao longo das conversas, o que também ajustou o número de partidas incluídas no acordo.

O SBT vislumbrava inicialmente a exibição de 54 jogos em seu pacote, mas viu o número cair para 32 após a negociação do desconto.

Trata-se de um valor inferior ao pago pela Globo desde o início do ciclo de seus direitos — entre 2023 e 2026 —, que arca com um valor de cerca de R$ 322 milhões. Além disso, o acordo fechado pela nova parceria não inclui exclusividade na TV aberta, ou seja, as concorrentes duelarão por audiência em determinados jogos da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.