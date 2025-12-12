Oscar decide encerrar carreira e São Paulo prepara rescisão

Oscar não voltará a atuar profissionalmente. A decisão, revelada por pessoas próximas ao jogador, já foi informada ao São Paulo, que imediatamente retirou o meia do planejamento para a próxima temporada. Aos 34 anos, o atleta ainda discutirá com a diretoria uma rescisão amigável do contrato, válido até o fim de 2027, mas a tendência é que o anúncio oficial da aposentadoria aconteça em suas redes sociais nos próximos dias.

O ponto de virada aconteceu no mês passado, quando Oscar sofreu um mal súbito durante exames prévios à pré-temporada no CT da Barra Funda. O jogador desmaiou e acabou sendo levado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein. Lá, permaneceu na UTI, onde recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal, uma perda temporária de consciência causada pela queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca.

O episódio acendeu o alerta sobre sua condição física, já fragilizada por um ano marcado por sucessivas lesões. Em 2025, Oscar enfrentou seu problema mais grave. Afinal, ele teve uma fratura em três vértebras que o afastou por três meses. Mesmo após retornar, não conseguiu atingir o impacto esperado e fechou a temporada com apenas dois gols em 21 partidas.

Oscar não conseguiu render nesta volta ao São Paulo

Contratado sob grande expectativa após longa passagem pelo futebol chinês e experiências de alto nível no Chelsea e na Seleção Brasileira, Oscar não conseguiu se firmar no São Paulo como referência técnica. O clube, agora, estuda maneiras de manter o ex-meia integrado aos bastidores. Isso caso ele manifeste interesse em seguir no ambiente tricolor em outra função.

A tendência, porém, é que a história dentro de campo tenha chegado ao fim. Assim, a despedida passa apenas pelo anúncio oficial do próprio Oscar.

