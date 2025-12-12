Como deve ser o estilo que Luis Castro, futuro técnico, deve implantar no Grêmio

Luis Castro deu um passo decisivo para comandar o Grêmio a partir de 2026. O técnico português aceitou, na quinta-feira (11), a proposta da nova diretoria e agora aguarda apenas a revisão e o envio do contrato, que deve ter duração de dois anos. Embora a data de sua chegada ao Brasil ainda não esteja definida, clube e treinador já alinham detalhes da preparação para a próxima temporada.

O treinador segue em Dubai, nos Emirados Árabes, mesmo após deixar o Al Wasl em novembro. Nos últimos dias, Castro publicou uma foto ao lado de membros de sua comissão técnica — Vitor Severino, Nuno Baptista e Pedro Mané — todos cotados para acompanhá-lo no retorno ao Brasil.

Também devem integrar o grupo os preparadores físicos Betinho e Nuno Cerdeira, além do preparador de goleiros Daniel Correia. O custo mensal da equipe deve ficar abaixo dos R$ 2 milhões. A expectativa aumentou entre os torcedores após um amigo do técnico publicar uma mensagem desejando “boa sorte na nova jornada”.

Planejamento do Grêmio para 2026 e pedidos de Castro

O planejamento inicial do Grêmio prevê uma equipe mista nos primeiros compromissos de 2026, combinando jovens da base e jogadores do elenco principal que apresentarem melhor condição física no início do Campeonato Gaúcho. Nos diálogos iniciais, Castro reforçou a necessidade de reforços estratégicos.

Entre as prioridades, aliás, estão um zagueiro com boa qualidade de passe, um primeiro volante capaz de organizar a saída de bola e um meio-campista mais criativo. Além disso, o clube deve discutir a contratação de um novo goleiro — Weverton, ídolo do Palmeiras, é o nome mais forte na lista.

Castro demonstra, inclusive, motivação para retornar ao futebol brasileiro e deseja autonomia na definição do modelo de jogo gremista. Ele também pretende influenciar diretamente o processo de formação do elenco, incluindo a promoção de jovens das categorias de base ao time profissional.

