Palmeiras descarta permanência de Caio Paulista e avalia empréstimo para Chapecoense

O futuro de Caio Paulista não passa pelo Palmeiras em 2026. Após o Atlético-MG comunicar que não seguirá com o lateral para a próxima temporada, o jogador de 26 anos retornará à Academia de Futebol apenas para cumprir a reapresentação. Isso porque ele não permanecerá no elenco alviverde.

A comissão técnica do Verdão já sinalizou que não pretende contar com o atleta, o que abriu caminho para a busca de um novo empréstimo. Alguns clubes já demonstraram interesse, e a Chapecoense aparece como a opção mais concreta no momento. O bom relacionamento entre as diretorias facilita a negociação, e o Palmeiras. Aliás, o Verdão aceita arcar com parte dos salários para viabilizar o acordo e convencer Caio a atuar em Santa Catarina.

Contratado pelo Palmeiras em 2024, Caio Paulista somou 41 jogos pelo clube. Em 2025, atuou por empréstimo no Atlético-MG, onde acumulou 38 partidas e apenas uma assistência, desempenho que contribuiu para a decisão de ambas as partes de não seguir com o vínculo.

A concorrência na lateral esquerda também pesa contra o jogador. Para 2026, o Palmeiras terá Piquerez e Jefté como opções principais, enquanto Arthur Gabriel, revelado na base, deve assumir a terceira vaga do setor. O cenário elimina qualquer espaço para Caio Paulista no grupo.

Palmeiras vem reforçando o sistema defensivo

Além disso, a semana ainda marcou outra movimentação envolvendo Palmeiras e Atlético-MG. O Verdão confirmou a compra definitiva de Bruno Fuchs, decisão tomada mesmo diante do desejo de Jorge Sampaoli de contar novamente com o defensor em Minas Gerais. O defensor, elogiado pela qualidade nos passes, pode atuar tanto como zagueiro quanto como primeiro volante, e reforçará um setor que já conta com Gustavo Gómez, Murilo e Benedetti.

