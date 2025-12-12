Emissora é favorita para adquirir último pacote dos direitos da Libertadores até 2030

A Conmebol abriu uma nova etapa de negociações para definir o destino do pacote 2 de transmissão da Libertadores no ciclo de 2027 a 2030. Mesmo após anunciar os vencedores da licitação para TV aberta e fechada, a entidade manteve parte do produto disponível no mercado e confirmou que segue em tratativas com interessados — segundo informações, há favoritismo.

Trata-se agora de um pacote destinado a canal pago, mas que ainda não foi alocado. Em comunicado enviado ao Estadão, a entidade reforçou que, apesar do resultado já divulgado, a disputa comercial continua.

Na última quarta-feira (10), a Conmebol anunciou a Globo como vencedora do pacote para TV aberta e a ESPN nos canais fechados. A empresa do Grupo Disney comprou somente o pacote 1, que inclui 81 jogos, o que deixou mais de 70 partidas do pacote 2 sem destino confirmado.

Paramount mantém expectativa

Na semana anterior ao anúncio, havia a expectativa de que a Paramount permanecesse com o grupo de confrontos que detém atualmente, até 2026. A coluna do jornalista Marcel Rizzo garante que a empresa segue favorita, embora enfrente concorrência.

“Ainda estamos negociando outro pacote de jogos, para o qual já temos propostas. Estamos em um processo complementar planejado para a alocação deste pacote. Não há risco operacional ou de transmissão e, como sempre, todas as partidas estarão disponíveis para os torcedores”, esclareceu a entidade em nota.

Um post compartilhado por Paramount+ Brasil (@paramountplusbr)

A oferta que está no mercado contempla três pacotes de transmissão da Libertadores para o próximo ciclo, incluindo um aberto e dois pagos. Todos dão acesso à final, visto que se trata de uma estratégia da Conmebol de ampliar o alcance do confronto. Com isso, aumentaria também o potencial de retorno comercial.

No modelo atual, a Paramount, responsável pelo pacote pago número dois, não pode transmitir a decisão ao vivo, apenas em VT após a partida.

Tratativas da Conmebol

O contrato na TV aberta permitirá que a Globo exiba 19 jogos, entre eles a final em partida única e outras três prioridades de escolha. Vale pontuar que o GeTV, canal digital da empresa, poderá transmitir o mesmo embate da TV aberta.

O pacote pago 1, adquirido pela ESPN e pelo Disney+, traz 81 jogos — incluindo a decisão e duas prioridades. Já o de número dois, que segue em negociação, oferece 76 confrontos, uma prioridade e a decisão como novidade desta edição.

Já os direitos de melhores momentos continuam com a TNT Sports para ambas competições Conmebol, mas com uma alteração relevante. Isso porque o tempo mínimo para divulgar os lances, de três minutos após o início da transmissão oficial, passou para sete minutos.

Enquanto a Libertadores mantém um lote em aberto, a Sul-Americana já tem seu quadro comercial concluído. Em mídia aberta, a TNT Sports exibirá uma partida por rodada, com um projeto voltado a impulsionar seu canal no YouTube e ampliar a disputa com a CazéTV. Nos direitos pagos, a ESPN adquiriu os dois pacotes e somará 157 jogos à sua grade.

A Recopa, que reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana, ficará com Globo e ESPN.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.