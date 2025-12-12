Flamengo x Pyramids (EGI): onde assistir, escalações e arbitragem

Após uma vitória na raça sobre o Cruz Azul (MEX), agora é a vez do Flamengo enfrentar o Pyramids (EGI) em sua empreitada rumo ao título Intercontinental. É neste sábado (13/12), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT), em jogo válido pela Copa Challenger – a semifinal do torneio. Quem vencer, além de garantir 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões no câmbio atual), se classifica à grande final, onde enfrenta o PSG (FRA), temido campeão da Champions League 2024/25. Saibamos, dessa forma, como chegam as equipes para este jogaço no Catar.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada, na GE TV e Cazé TV pelo YouTube e no Fifa+ pelo streaming.

Como chega o Flamengo

A classificação do Flamengo à semifinal foi suada. Afinal, a equipe até saiu na frente contra o Cruz Azul, na última quarta (10/12). No entanto, levou o gol de empate no fim do primeiro tempo, onde não se encontrou em campo. Na etapa final, porém, a equipe de Filipe Luís entrou nos eixos (especialmente com as mudanças do comandante) e soube ter calma e paciência para fazer o 2 a 1. De Arrascaeta, o craque deste Mengão, anotou os dois gols, ampliando sua artilharia na temporada.

Para este jogo, é possível que Filipinho faça mudanças no time titular. Segundo o próprio, em coletiva prévia à semifinal, o pouco tempo de descanso entre uma partida e outra pode ser fundamental para que altere uma ou outra peça, ainda que de maneira misteriosa. Pedro, aliás, pode ir a campo, já que voltou a treinar com o restante do grupo após lesão na coxa esquerda. Ele não atua desde 22 de outubro, pela ida da semifinal da Libertadores. Foi quando o Flamengo venceu o Racing (ARG) por 1 a 0, no Maracanã.

Como chega o Pyramids

Projeto recente de futebol no Egito, o Pyramids chega como franco atirador para o duelo contra o Flamengo. Ainda que tenha passado por duas fases neste Intercontinental – contra Auckland City (NZE) e Al-Ahli (SAU) -, a equipe vem de uma supergoleada sofrida para o National Bank Egypt (6 a 1, em casa), estreando com o pé esquerdo na Copa da Liga do Egito. Na Liga do país, porém, surge na segunda posição, estando invicto desde agosto. Assim, já são oito partidas sem perder pelo torneio.

Por lá, o time do técnico Krunoslav Jurcić aparece em segundo lugar, com 27 pontos – dois a menos que o líder Ceramica Cleópatra. O Pyramids, dessa forma, possui o melhor ataque (21 gols) e a segunda melhor defesa (oito) dentre os 21 participantes. O artilheiro dos egípcios é o congolês Fiston Mayele, com oito gols em 18 partidas. Ele anotou um hat-trick diante do forte time do Al-Ahli, pelas quartas de final do Intercontinental, em setembro.

FLAMENGO x PYRAMIDS

Copa Intercontinental 2025 – Copa Challenger (semifinal)

Data e horário: 13/12/2025 (sábado), às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

PYRAMIDS: El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele . Técnico: Krunoslav Jurcić .

>Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (QAT)

Assistentes: Al Marri Taleb (QAT) e Al Maqaleg Saoud (QAT)

VAR: Al Marri Khamis (QAT)

