Vasco x Fluminense: CBF divulga áudio do VAR em lance entre Everaldo e Léo Jardim

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (12), o áudio do VAR sobre o lance do atacante Everaldo, do Fluminense, com o goleiro Léo Jardim, do Vasco, ainda no primeiro tempo na vitória cruz-maltina por 2 a 1, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O lance gerou a reclamação dos tricolores por entenderam que o arqueiro teria que ser expulso.

No lance, que ocorreu ainda no primeiro tempo, Nonato fez lançamento para Everaldo, que conseguiu tirar a bola do alcance de Léo Jardim com a cabeça, porém o goleiro cruz-maltino fez falta no centroavante. A equipe tricolor, assim, pediu cartão vermelho ao arqueiro por enteder que seria o último homem. No entanto, Raphael Claus fez advertência com o cartão amarelo.

Com isso, o árbitro de vídeo foi acionado para verificar o lance. Entretanto, o VAR manteve a decisão de campo – com a marcação e cartão amarelo – e sinalizou que haveria mais dois jogadores do Vasco chegando na cobertura. No caso, seria o zagueiro Carlos Cuesta e o lateral Paulo Henrique.

“A bola já escapou e tem dois caras na cobertura. Não tinha direção também. Temos o cabeceio para fora da área, ele perde o controle e tem dois zagueiros chegando com a possibilidade de jogar. Também entendo como não DOGSO. Pela direção que a bola tomou e por ser um cabeceio com a bola quicando. Ele não conseguiria chutar essa bola de primeira porque o zagueiro chegaria antes”, afirmou o assistente de vídeo Daniel Nobre Bins na gravação.

“DOGSO” é um termo de arbitragem no futebol usado quando um jogador comete uma falta que impede uma chance clara e óbvia de gol do adversário.

Jogo de volta: Fluminense x Vasco

A volta, assim, será no domingo, 14/12, mais uma vez no Maracanã e novamente com torcida dividida. O duelo começa às 20h30 (de Brasília). O Vasco joga pelo empate. Quem avançar encara o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. Vale lembrar que, na ida, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0.

