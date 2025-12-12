Presidente do Internacional confirma que Abel Braga segue e chance de fechar com Tite

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), na sala de imprensa do Beira-Rio. No encontro com os jornalistas, abordou diversos assuntos. Entre eles, comentou e justificou a saída de D’Alessandro do cargo de diretor esportivo. Além disso, aprofundou-se sobre a possibilidade de Tite assumir o comando do Colorado.

Barcellos iniciou sua participação ao indicar o futuro de Abel Braga. O experiente profissional deixará o comando do Inter, mas seguirá no clube em outro cargo.

“Trazendo a informação importante da confirmação de Abel Braga como nosso diretor técnico. Fruto do entendimento, enfim, do clube, da importância, do desejo do Abel também, que já tinha manifestado também em outras ocasiões. O Abel não parou de trabalhar desde domingo, tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva de busca de um novo treinador”, detalhou o presidente do Internacional.

“Não foram nem uma, nem duas reuniões que tivemos e isso tem sido importante nesse momento de reorganização do departamento de futebol, a começar então com a confirmação do Abel”, complementou o mandatário.

De acordo com informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Colorado já iniciou conversas com Tite e até já realizou uma proposta para o técnico assumir o time na próxima temporada. A respeito da possibilidade do comandante assumir a equipe, Alessandro Barcellos preferiu uma postura de cautela. Além disso, enalteceu o profissional e confirmou que há o interesse.

“Tite é um grande treinador. Evidente que sempre estará na pauta – já que ele decidiu voltar a trabalhar. Eu não tive essa conversa ainda. Entendo que é necessário construir um perfil de técnicos, informações. E a partir daí tomar decisão. Não tivemos contato oficial. Mas é um dos nomes que a gente considera”, apontou o dirigente.

Saída de D’Alessandro do Internacional

O Inter anunciou há poucos dias as suas primeiras mudanças, especialmente com uma reformulação no departamento de futebol. Assim, houve as saídas de André Mazzuco e do ídolo D’Alessandro, que ocupavam os cargos de diretor de futebol e esportivo, respectivamente. Um dos questionamentos envolveu a saída do ex-jogador argentino. O presidente justificou a decisão e negou os rumores de desavenças entre ele e o antigo meio-campista.

“A saída do D’Alessandro não teve impacto com as conversas com o Abel. Ele nos ajudou muito. Trouxe elementos importantes para dentro do departamento. Alegou razões pessoais e entendemos. Vejo isso com muita naturalidade. Foi um ano muito difícil. Nunca tive problema com ele. Foi uma convivência boa. Aprendi muita coisa com ele. Compartilhamos críticas e avaliações”, concluiu Barcellos.

