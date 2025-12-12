ASSINE JÁ!
Veja as opções de Leonardo Jardim para substituir Villalba no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ganhou uma dor de cabeça nesta sexta-feira (12) para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neo Química. O zagueiro Lucas Villalba teve uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo e desfalca o time. Assim, o treinador tem algumas opções para acionar para duelo decisivo por vaga na decisão do torneio.

O zagueiro Jonathan Jesus, de 21 anos, é o favorito para assumir a vaga do experiente zagueiro. Ele já disputou 30 jogos na temporada e contribuiu com um gol e uma assistência. O atleta está em bom momento e já despertou interesse de clubes europeus. Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma oferta de R$ 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões) do Zenit, da Rússia, pelo zagueiro. No entanto, as tratativas não avançaram. Pode ser uma oportunidade para buscar a titularidade para 2026.

Embora Jonathan Jesus seja o nome da vez para iniciar a partida, o Cruzeiro viaja para São Paulo com outras peças de reposição que podem ser acionadas. João Marcelo e Mateo Gamarra, portanto, são outras opções para o treinador português.

Aos 25 anos, João Marcelo jogou apenas seis vezes no ano deve ficar como opção no banco de reservas. O jogador, afinal, ficou meses fora de combate, devido a uma contusão nos ligamentos do menisco do joelho direito. Por outro Mateo Gamarra entrou em campo apenas uma vez pela Raposa e nem sequer foi para o jogo de ida contra o Corinthians.

Duelo decisivo do Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo neste domingo (14/12), às 18h, precisando reverter a desvantagem. Como perdeu a ida por 1 a 0, a Raposa precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto à final, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

