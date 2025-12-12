Em nota, Flamengo celebra decisão da maioria dos clubes da Série A sobre sintético

O Flamengo emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira (12/12) onde saúda a decisão da maioria dos clubes da Série A para que se suspenda a homologação de novos gramados sintéticos na elite do futebol brasileiro. O comunicado vem na esteira do protocolo emitido pelo próprio Rubro-Negro na última segunda-feira (8/12), onde pedia o fim dos gramados deste tipo no país.

O Fla insiste pela implementação de um rigoroso padrão de qualidade para campos naturais e por uma transição segura e gradativa. Assim, comemora o avanço do debate iniciado pelo clube e a decisão tomada, entendendo que ela reflete uma evolução necessária para o futebol brasileiro.

Confira o comunicado

“O Fim de uma Era de Atraso

A suspensão da aprovação de novos pisos artificiais é um primeiro passo para o reconhecimento fundamental de que:

1.⁠ ⁠A opinião dos atletas é soberana: O Flamengo sempre defendeu que a voz dos verdadeiros protagonistas, os atletas – que já se manifestaram em peso, inclusive com nomes como Neymar, Gabigol e Thiago Silva –, deve ter peso decisivo. O campo natural é segundo os atletas o único piso reconhecido em todo o mundo como adequado para o futebol de alta performance, assegurando a saúde dos jogadores e a lealdade técnica do jogo.

2.⁠ ⁠Qualidade inegociável: A justificativa minoritária de que o sintético de “alta performance” supera campos naturais em “más condições” é uma confissão da necessidade urgente de um padrão técnico e de um programa de melhoria da gestão e manutenção de campos naturais no país, e não uma defesa do piso plástico. A solução é investir em manutenção e tecnologia de gramados naturais, conforme o Padrão de Primeiro Mundo que o Flamengo e a maioria dos clubes almejam.

3.⁠ ⁠A FIFA entende que o gramado sintético não é adequado para competições de alto nível e por isso não o permite em suas competições de primeira prateleira. O Flamengo está interagindo com os principais técnicos da FIFA no tema e, por conta disso, trazendo para Brasil e para o futuro grupo de trabalho um conjunto de estudos do grupo de pesquisas da FIFA que será fundamental para embasar a discussão técnica do assunto.

O Futuro do Jogo é Natural

O Flamengo congratula a CBF por liderar o debate técnico – incluindo o ritmo de jogo e as vantagens competitivas desleais – e, mais crucialmente, por abrir o caminho para um modelo de governança robusto que permitirá a transição obrigatória para o gramado natural em todos os clubes da elite.

O ano de 2026 será o marco da retomada da excelência brasileira, onde o campo poderá ser, finalmente, uma superfície aliada do talento e da técnica, e não um empecilho a ser superado.

O Clube de Regatas do Flamengo reafirma seu compromisso com a modernização, a transparência e, acima de tudo, com a qualidade do futebol praticado no Brasil. O Clube seguirá na vanguarda, colaborando de forma ativa com a CBF e com os demais clubes na definição de um Padrão de Gramados Naturais de Primeiro Mundo, assegurando que o espetáculo em campo esteja à altura da paixão da torcida e da história do futebol pentacampeão.”

