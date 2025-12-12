Clubes querem reduzir número de rebaixados para Série B

A CBF iniciou discussões para o Campeonato Brasileiro 2026. Uma delas é o debate sobre o número de rebaixados para Série B do Brasileirão. Internacional e Bragantino, por exemplo, desejam reduzir de quatro para três clubes. No entanto, a entidade ainda não bateu o martelo sobre o tema e ainda quer escutar os clubes que disputar a Segunda Divisão, já que terão consequências. A informação é do “Uol”.

De acordo com argumento dos clubes, há um percentual de 20% de quem os times que caem ficam sob instabilidade esportiva e financeira. Além disso, entendem que torna o ambiente competitivo mais arriscado para projetos de médio e longo prazo.

A CBF considera que os clubes da segunda divisão seriam diretamente afetados e, por isso, devem participar da construção da proposta antes que qualquer decisão avance. A discussão ainda está em estágio inicial, mas já provoca movimentação nos bastidores do futebol brasileiro.

Junto a isso, a entidade e os clubes também debatem sobre outros temas, como número de estrangeiros por time e o mais polêmico: gramado sintético. Além disso, a confederação trocou uma vaga da Libertadores para Copa do Brasil a partir de 2026.

