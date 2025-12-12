CBF define “casa” para ficar durante a Copa do Mundo

A CBF aguarda a Fifa para saber qual será a “casa” da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após quatro intensas vistorias e visitas, o Brasil definiu seus centros de treinamentos preferidos e deseja ficar em Nova York na trajetória da competição. O anúncio, entretanto, acontecerá no dia 16 de janeiro. A informação é do “ge”.

A entidade fez algumas visitas nos CTs e deixou três opções para FIfa. O principal local é Columbia Park Training Facility, do RB New York, sendo este o plano A. Além disso, o CT da Rutgers University é o plano B dos brasileiros, enquanto The Pingry Schoo ficou como terceira opção.

Ancelotti, Rodrigo Caetano e outros membros da cúpula visitaram todas as cidades que vão receber jogos do Brasil na primeira fase do Mundial. Além de Nova York, onde a Seleção Brasileira jogará contra Marrocos, dia 13 de junho, a delegação foi à Filadélfia, onde será o duelo contra Haiti, dia 19, e, por fim, seguiu para Miami, local do jogo com a Escócia, dia 24.

O técnico Carlo Ancelotti fez questão de elogiar o trabalho da direção da CBF para facilitar a logística da Seleção Brasileira no período da Copa do Mundo. A entidade, aliás, está disposta a complementar a estrutura oferecida pela Fifa.

Data Fifa de março

A CBF também já definiu que ficará em Orlando na Data Fifa de março, quando enfrentará a França, em Boston, e a Croácia. A entidade ainda não detalhou os jogos por conta da indefinição de horários. O Brasil mede forças com a França no dia 28 de março, no Gillette Stadium, em Boston. Na Flórida, a Seleção encara a Croácia no dia 31 de março, no Camping World Stadium, em último amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo.

