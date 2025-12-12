Tiago Leifert demonstra indignação e faz revelação sobre ex-Globo

Apresentador e narrador do SBT, Tiago Leifert viralizou nas redes sociais por uma gravação em que demonstra indignação com hábito de um antigo companheiro. No caso, no período em que esteve à frente da edição de São Paulo do programa Globo Esporte. Em seu relato, o jornalista frisa que o colega de profissão costumava agachar no estúdio para fazer flexões poucos minutos antes de entrar no ar. Assim, ele explica que a iniciativa tinha o objetivo de parecer mais forte na frente das câmeras do que realmente era.

“Eu trabalhava na Globo, tinha apresentador que antes de entrar no ar, não vou falar o nome da pessoa, mas ele abaixava no estúdio e fazia flexão de braço para inchar o braço dele. Ele ia entrar no ar com o braço inchado”, indicou Tiago Leifert.

Preferência pela qualidade no trabalho

Posteriormente, o comunicador destacou que nos seis anos em que foi apresentador da atração, a sua prioridade eram questões envolvendo o material e como ele seria transmitido. Com isso, o profissional critica que o companheiro pela sua atitude vaidosa.

“Pô, na boa, irmão, e o conteúdo do programa, cara? Você tem que se preocupar com o conteúdo do programa”, mostrou irritação.

“Eu usava sempre a mesma roupa, pô, o meu guarda-roupa era o guarda-roupa da Mônica. Você abria, tinha só camisa polo, só pulôver e calça jeans. Não tinha mais nada, não dava tempo de eu ficar escolhendo a roupinha. Pode olhar meus seis anos e meio de Globo Esporte. Eu usava um All Star cinza. Pode olhar”, complementou o jornalista.

Inclusive, Tiago Leifert aponta que sua atitude virou alvo de críticas porque dava pouca importância pela maneira em que se vestia. Em tom de descontração, utilizou até o apresentador Marcos Mion como exemplo.

“Eu usava um All Star cinza. Depois, xingaram tanto meu tênis que eu tive de jogar ele fora. Falavam: ‘Você só tem esse?’ Acho que os caras estavam acostumados de ver, sei lá, o Mionzeira usando cada hora um tênis diferente”, afirmou o profissional de comunicação.

Rotina de Tiago Leifert na Globo

Em outro momento, o jornalista recordou o antigo colega ao relembrar como era o seu dia-a-dia de trabalho no período em que era funcionário da Globo.

“Voltando, tinha um cara que fazia flexão de braço para entrar no ar. Para inchar. E, pô, não é possível”, abordou o apresentador.

“Eu olhava a minha rotina, que eu entrava lá 6:30 da manhã para fazer o programa e era super corrido, e eu tinha que decupar um monte de jogo. Pô, não dá tempo de eu me preocupar com o meu bíceps, entendeu? Então, assim, só de olhar a figura do cara, ele, você vê que é um cara já vaidoso”, concluiu Tiago Leifert.

