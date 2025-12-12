Funkbol mantém base de wildcards e mira salto competitivo na Kings League Brasil

O Funkbol definiu sua estratégia para a sequência da Kings League Brasil. A prioridade foi manter a espinha dorsal que sustentou a equipe na última Kings Cup Brasil. Assim, cinco dos seis wildcards terão continuidade no projeto, num movimento que reforça a confiança da diretoria na base que brilhou no torneio nacional.

O goleiro Igor Campos, os fixos William de Jesus e Aílton, o meia Luan Mestre e o atacante Caio Miranda receberam a garantia de permanência e já fazem parte do planejamento para a nova temporada.

Quinteto que decide

A decisão é fruto do desempenho expressivo do grupo, especialmente na Kings Cup Brasil. Igor Campos, por exemplo, foi um dos nomes mais comentados do torneio, acumulando defesas decisivas e figurações entre os melhores goleiros da competição. Sua regularidade o levou inclusive à pré-lista da Seleção Brasileira para a Nations, que será disputada em janeiro.

Na defesa, William de Jesus e Aílton formaram uma das duplas mais sólidas da competição, sustentando um sistema defensivo que virou marca da equipe. O bom desempenho rendeu reconhecimento e ambos também apareceram na pré-lista da Seleção.

Na frente, o Funkbol também teve destaques importantes. Caio Miranda, com seis gols em sete partidas, ganhou notoriedade por decidir quando mais importava, explorando sua velocidade e seu faro de gol em jogos de alto nível. Seu desempenho o colocou entre as peças mais valorizadas da equipe.

Mas ninguém chamou tanto a atenção quanto Luan Mestre. Meia e principal articulador do Funkbol, ele terminou a Kings Cup Brasil com 15 gols em sete jogos, números que o colocaram entre os jogadores mais dominantes de toda a competição. A atuação consistente lhe garantiu a convocação oficial para a Seleção Brasileira, tornando-o um dos grandes nomes da temporada.

Funkbol vem em busca do título na Kings League

Com a manutenção dos wildcards, o Funkbol acredita que terá uma base competitiva e experiente para finalmente entrar na disputa direta pelo título da Kings League Brasil. A diretoria trabalha, agora, em ajustes pontuais no elenco para elevar o nível de competitividade da equipe. Além disso, tentar transformar o bom desempenho recente em conquistas.

