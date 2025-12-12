Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e Brighton se enfrentam neste sábado (13), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola em Anfield e os Reds vão tentar aproveitar o apoio de seus torcedores para espantar a má fase no Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot

Como chega o Liverpool

O Liverpool não vence há duas rodadas na Premier League, com dois empates, e caiu para a 10ª posição, com 23 pontos. No entanto, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na fase de liga da Champions, que amenizou a pressão no trabalho do técnico Arne Slot.

A novidade no time para o duelo deste sábado é o retorno de Mohamed Salah à lista de relacionados. O atacante egípcio teve uma conversa com o técnico Arne Slot e ganhará mais uma oportunidade. No entanto, a presença do camisa 10 no time titular não está confirmada.

Para o duelo em Anfield, Frimpong, Leoni, Gakpo e Chiesa, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Bradley cumpre suspensão e completa a lista de desfalques.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton faz uma campanha regular na Premier League, inclusive com desempenho melhor do que o próprio Liverpool. O time abre a rodada na 8ª posição, com os mesmos 23 pontos do adversário deste sábado, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Mesmo assim, o Brighton também não vence há duas partidas na Premier League, com uma derrota e um empate recente diante do West Ham.

Em Anfield, o técnico Fabian Hurzeler não poderá contar com o zagueiro Webster, o meio-campista Milner e o atacante March, todos lesionados.

LIVERPOOL X BRIGHTON

16ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 13/12/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool.

LIVERPOOL: Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Jones e Mac Allister; Isak e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

BRIGHTON: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke e De Cuyper; Baleba e Gómez; Minteh, Rutter e Kadioglu; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Árbitro: Craig Pawson.

Auxiliares: Lee Betts e Matt Wilkes.

VAR: Darren England.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.