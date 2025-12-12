Paulo Henrique valoriza vitória do Vasco, mas avisa: “Vantagem mínima”

O lateral-direito Paulo Henrique valorizou demais a vitória do Vasco sobre o Fluminense, por 2 a 1, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O jogador destacou a vantagem, mas afirmou que nada está decidido. Para ele, o Cruz-Maltino precisa fazer novamente um grande jogo para conseguir a classificação para a decisão.

“Sabíamos da dificuldades e das oportunidades que poderíamos explorar no jogo. Mérito de toda a nossa análise, de toda a equipe que trabalhou todos esses dias. Não tem nada resolvido, não tem vantagem elástica, mas esse resultado precisa ser muito valorizado sim, mas nossa cabeça está centrada para domingo e fazer um grande jogo”.

O Vasco fez um primeiro tempo pior que o Fluminense. No entanto, voltou do intervalo disposto a mudar a história e conseguiu virar a partida com Rayan e Vegetti. No entato, para Paulo Henrique, o time não pode se acomodar com a vantagem, mas sim repetir a postura do jogo de ontem.

“Mesma postura, de entrega, dedicação. Não tem nada decidido, nada conquistado ainda. Vantagem mínima, quase que inexistente, porque se deixarmos levar por essa vantagem, seremos surpreendidos, já que do outro lado tem um grande adversário. Sabemos da força deles, mas temos condições de fazer um grande jogo”.

Agora com mando do Fluminense, o Vasco voltará ao Maracanã no próximo domingo, para o segundo jogo da semifinal. A bola rola às 20h30 (de Brasília).

