Vai jogar? Corinthians faz mistério sobre situação de Yuri Alberto

O Corinthians esconde o jogo e faz mistério com relação à escalação de Yuri Alberto no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Afinal, o Timão não revelou o resultado dos exames feitos pelo atacante.

Aliás, o clube também não divulgou imagens do jogador durante os treinos de quinta e sexta-feira no CT Joaquim Grava. Assim, Yuri Alberto ficou na parte interna, enquanto os titulares fizeram uma atividade leve no gramado, seguida de trabalhos regenerativos.

A presença de Yuri Alberto deve ser confirmada no treino deste sábado, o último antes da decisiva partida. O Corinthians tem otimismo sobre a chance de ele atuar diante do Cruzeiro.

O atacante já vinha sofrendo com uma sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda e um incômodo na região do púbis. Contudo, as dores se intensificaram, e Yuri Alberto pediu substituição no segundo tempo contra a Raposa.

Aliás, o Corinthians não pretende atualizar a situação clínica do camisa 9 antes do duelo contra o Cruzeiro.

Corinthians não deve ter o retorno de volante

Por outro lado, o Timão não deve contar mais uma vez com Raniele. O volante tem um edema no tornozelo esquerdo sofrido no último domingo, em partida contra o Juventude, e segue sem treinar com os companheiros. Apesar disso, fará tratamento intensivo para ficar à disposição para domingo.

O Corinthians joga pelo empate na Neo Química Arena para avançar à final da Copa do Brasil. Afinal, venceu no Mineirão por 1 a 0. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Vasco e Fluminense. Na primeira partida, na última quinta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor, de virada, por 2 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.