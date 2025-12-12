Vasco é lembrado em postagem do Tottenham, que compara comemorações; veja

O Vasco foi citado pelo Tottenham, da Inglaterra, nas redes sociais, após a vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O clube inglês publicou uma foto comparando as comemorações dos gols marcados pelos times nesta semana.

No gol de empate do Vasco, marcado por Rayan, o atacante comemorou ao lado dos companheiros Robert Renan e Barros, sentados em bancos que costumam ser usados pelos fotógrafos na beira do campo. A comemoração faz referência ao gol de Kudus, na vitória do Tottenham sobre o Slavia Praga, por 3 a 0, um dia antes, pela Liga dos Campeões. O ganês comemorou ao lado do brasileiro Richarlison e do inglês Djed Spence.

Aliás, Richarlison, já revelou por diversas vezes que é vascaíno. Em uma entrevista, o atacante do Tottenham revelou que fica acordado até tarde para assistir aos jogos do Vasco.

“Minha família toda é vascaína, sou tricolor porque joguei lá, mas sou vascaíno. Essa é a primeira vez que falo meu time lá no Brasil. São esses dois times e o América-MG também. Acompanho o Vasco aqui de madrugada, chego no CT cansadão, às vezes com raiva (risos)”.

Além de Richarlison, o Vasco conta com outro torcedor que joga na Inglaterra. Trata-se de Bruno Guimarães, do Newcastle. Em outubro, na primeira convocação de Paulo Henrique para a Seleção Brasileira, o lateral-direito brincou que já tinha iniciado os contatos para ambos jogarem no Cruz-Maltino.

“E também tem o Bruno Guimarães e o Richarlison, que são vascaínos. Estou tentando levar os dois para o Vascão”.

