Venda de ingressos para a 21ª edição do Jogo das Estrelas de Zico está aberta

A partida beneficente “Jogo das Estrelas” de Zico virou uma tradição e entrou no “Guia Oficial” e “Roteiro Turístico” da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a expectativa é de que haja um crescimento do interesse por ingressos a partir da próxima edição, a 21ª. Como já é costume, o evento ocorrerá no Maracanã, no dia 27 de dezembro. Inclusive, a comercialização dos bilhetes já está aberta. Em cumprimento ao regulamento em vigência no Brasil, a entrada no estádio será possível somente através de biometria facial.

Etapas necessárias para confirmar presença em jogo beneficente de Zico

Assim, não terá outra possibilidade de acessar o local e acompanhar os craques em partida solidária organizada por Zico. Com isso, para adquirir o seu bilhete, o torcedor necessita entrar no site www.jogodasestrelas.bepass.com.br, colocar seu login e senha ou se cadastrar. Para comprar os ingressos é preciso ir no mapa do estádio e escolher o setor de sua preferência. Importante ressaltar que é possível adquirir até no máximo cinco ingressos por usuário.

Além disso, há também a exigência de que se realize o cadastro da biometria facial com antecedência para conseguir concluir a compra das entradas. Torcedores que já fizeram o procedimento para a edição de 2024 do “Jogos das Estrelas” não necessitam repetir o processo. A situação é a mesma para pessoas que já foram a jogos do Flamengo e Vasco em que foram mandantes no Maracanã ou o Botafogo na mesma condição no Nilton Santos.

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21, às 10h. No momento do resgate, caso apareça a mensagem em que solicita a apresentação de documentos, a realização do atendimento será na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.

Importante ressaltar que no dia 27 a abertura dos portões ocorrerá às 14h (de Brasília), com o “Jogo dos Artistas” marcado para as 16h (de Brasília), e o jogo principal, com atrações que começarão a ser confirmadas em breve, às 18h30 (de Brasília).

