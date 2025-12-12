Botafogo negocia com meia argentino, do Estudiantes

O Botafogo está em mais uma negociação para contratar para próxima temporada. Agora, o clube alvinegro conversa com Cristian Medina, do Estudiantes e vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors em 2023. O jogador de 23 anos voltou ao radar do clube carioca, que buscou comprar o atleta no início de 2024. A informação é do “ge”.

Entretanto, desta vez, o Botafogo não foi atrás do atleta. O staff de Crisitian Medina não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino. Assim, procurou o Glorioso, que deu sinal verde. Medina, entretanto, só irá se manifestar após o fim dos compromissos da equipe do Estudiantes.

Medina sempre chamou a atenção do Glorioso muito por conta da sua versatilidade dentro das quatro linhas. Afinal, costuma realizar as funções de volante, meia centralizado e até atua pelo lado direito ofensivo, características que agradam.

Nesta temporada. Cristian Medina atuou em 41 jogos e fez duas assistências pelo Estudiantes. Não marcou nenhum gol. Ele, aliás, esteve presente na eliminação da equipe argentina contra o Flamengo nos pênaltis, em La Plata. Contudo, não esteve na lista dos cobradores.

Mesmo em fim de temporada, o Botafogo tenta agilizar os reforços para 2026. O clube já encaminhou a contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU. Além disso, negocia com os volantes Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria, Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão, e Gleiker Mendoza, do Kryvbas, da Ucrânia.

