Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), em duelo de opostos na Premier League 2025/26. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, na partida que coloca frente a frente líder e lanterna da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal é o líder isolado da Premier League, mas vem de uma derrota para o Aston Villa na rodada passada, que reduziu a ‘gordura’ do time na liderança. Com 33 pontos, os Gunners têm dois de vantagem para o Manchester City, segundo colocado, e dependem somente de suas forças para seguir no topo da tabela.

Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge no meio de semana, fora de casa, pela fase de liga da Champions. O time, inclusive, é o único com 100% de aproveitamento na competição europeia e também está isolado na liderança.

Assim, a tendência é que o técnico Mikel Arteta repita a escalação que venceu o Club Brugge na Bélgica, com chances do atacante brasileiro Gabriel Jesus ganhar mais minutos em campo após a lesão que o afastou dos gramados por 11 meses.

Para a sequência da Premier League, o técnico Mikel Arteta segue com uma extensa lista de desfalques. Saliba, Rice, Mosquera, Gabriel Magalhães, Havertz e Dowman, lesionados, e Calafiori, suspenso, estão fora da partida no Emirates.

Como chega o Wolverhampton

Por outro lado, o Wolverhampton faz uma péssima campanha e é o único time que ainda não venceu nesta edição da Premier League. A equipe somou somente dois pontos em 15 jogos e terá que mudar radicalmente para evitar o rebaixamento. Isto porque a diferença para o Nottingham Forest, primeiro fora do Z-3, é de 13 pontos.

Dessa maneira, para o duelo em Londres, a expectativa é que o técnico Rob Edwards faça algumas alterações na equipe.

A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno do volante brasileiro João Gomes, ex-Flamengo, que volta de suspensão e está confirmado entre os titulares para o jogo deste sábado.

ARSENAL X WOLVERHAMPTON

16ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 13/12/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres.

ARSENAL: Raya; White, Norgaard, Hincapie e Lewis-Skelly; Merino, Odegaard e Zubimendi; Madueke, Martinelli e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

WOLVERHAMPTON: Johnstone; Mosquera, Agbadou e Toti; Hoever, Bellegarde, João Gomes, André e Wolfe; Jhon Arias e Larsen. Técnico: Rob Edwards.

Árbitro: Robert Jones.

Auxiliares: Neil Davies e Wade Smith.

VAR: John Brooks.

