Preto rebate críticas e defende convocação do Brasil para a Kings League Nations

O auxiliar técnico Preto, que fará dupla com Dudu Oliveira no comando da Seleção Brasileira durante a Kings Cup World Nations, saiu em defesa do trabalho realizado na convocação dos 13 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da Kings League. Em participação em um podcast, o comandante demonstrou incômodo com as reações iniciais do público, que priorizaram questionamentos sobre ausências em vez de destacar a força do elenco escolhido.

Segundo Preto, a repercussão negativa após o anúncio da lista não refletiu a real qualidade dos nomes chamados. Para ele, as críticas surgiram antes mesmo de qualquer análise mais profunda das opções técnicas disponíveis.

“Vamos falar de Seleção Brasileira. Em vez de comentar da Seleção que os 13 são muito bons, a primeira coisa que falam é ‘quem faltou na Seleção?’ Já quer gerar polêmica. Quem que deveria estar ali? Toda parte… Estamos muito bem representados. Olha o que esse time pode chegar, pode ter o título. Mas as primeiras reações… Ah, quem que faltou? Ah, fulano de tal joga tênis. Fulano de tal joga ping-pong. Fulano de tal deve ser americano. Só pra queimar. E às vezes as pessoas não acompanham e entram no embalo. Porque um comentou e também comentou. Ah, é sempre assim. Ah, é panela. É isso, é aquilo. E realmente, eu vou defender e vou falar. Realmente foi escolhido os melhores. Foi escolhidas as preferências.”

Técnicos da Kings League vão além das atuações

Além disso, Preto destacou que, para avaliar uma convocação, é preciso ir além da visão de torcedor, entendendo aspectos táticos, funções e necessidades específicas da equipe. Ele disse que costuma responder a críticas com perguntas para mostrar como muitos comentários não têm fundamento.

“Você tem que entender que quando você vai fazer uma crítica, você tem que dominar o assunto e entender sobre o que você vai falar. Se você vai falar sobre uma convocação, você tem que ter um olhar clínico de treinador. Não de torcedor. E aí, às vezes, eu pergunto. Ah, faltou quem? Ah, faltou ‘A’. Então, quem você colocaria no lugar? Aí eu vou trocando a conversa em perguntas. Então, quem você colocaria nesse? E aí você vê que a resposta tem nada a ver, que são posições diferentes. Só porque o cara teve um grande destaque.”

O auxiliar reforçou que a comissão técnica está satisfeita com o grupo formado e acredita que o Brasil chega forte para disputar o título da Kings Cup World Nations, competição que reunirá seleções de vários países da liga criada por Gerard Piqué. Segundo ele, a missão será transformar o talento individual do elenco em um time competitivo e dentro da identidade que o público espera ver vestindo a camisa da seleção.

