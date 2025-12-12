Cruzeiro entra na disputa por Nino, apalavrado com Fluminense

O zagueiro Nino, que hoje atua pelo Zenit, da Rússia, já admitiu que deseja retornar ao Brasil. O Fluminense, claro, é o principal interessado em contratar o defensor, que se destacou pelo clube em 2023. No entanto, o Cruzeiro deseja entrar na disputa para contratar o atleta. A informação inicial é da “ESPN”.

O Cruzeiro demonstrou interesse no zagueiro Nino e estuda apresentar uma oferta. Entretanto, de acordo com “O Globo”, o jogador já está apalavrado com o Fluminense, que tenta reduzir a pedida do Zenit para negociar o zagueiro: cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões, na cotação atual).

A investida do Cruzeiro tem relação com o interesse do clube russo no zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Afinal, o Zenit já apresentou duas propostas ao jovem de 21 anos. Porém, as conversas não avançaram. Entretanto, a ideia de apostar em Nino pode ser um destrave.

Do outro lado, o Fluminense busca avançar em negociação após realização da Copa do Brasil. A estratégia, portanto, é aguardar o término da competição para procurar o Zenit de forma oficial e formalizar uma investida pelo jogador.

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo, e marcou um gol na última partida. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 36 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.

