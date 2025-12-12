Cristian Olivera aceita proposta do Nacional (URU) e está perto de deixar o Grêmio

Cristian Olivera aceitou a proposta do Nacional (URU) e está muito perto de deixar o Grêmio. Afinal, o atacante já se mudou de Porto Alegre para Montevidéu e aguarda o fim das negociações para ser anunciado pelo seu novo clube.

Por meio de um intermediário, o Nacional apresentou oficialmente a oferta à nova direção do Imortal. Os uruguaios desejam Cristian Olivera por empréstimo de um ano, com valor fixado para compra ao fim do contrato. Dessa maneira, o acerto entre os dois clubes está por detalhes.

Os gaúchos ainda dizem analisar a proposta. Por outro lado, o Nacional segue confiante. Afinal, em entrevista ao programa “Warda con Estos”, da “Aweno TV”, o vice-presidente do clube uruguaio, Flavio Perchman, disse que Cristian Olivera será jogador do clube na próxima temporada.

“Sim, vai jogar no Nacional. Um empréstimo e uma opção de compra”, destacou.

O jogador foi a contratação mais cara do Grêmio em 2025, ao lado do zagueiro Wagner Leonardo. Afinal, custou 4,5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões na cotação da época). Apesar dos altos valores, Cristian Olivera não correspondeu às expectativas em sua primeira temporada.

No total, disputou 37 partidas pelo Grêmio em 2025, com seis gols marcados e duas assistências distribuídas.

