Barcelona x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26. Barcelona e Osasuna se enfrentam neste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 16ª rodada de La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

O Barcelona atravessa um bom momento na temporada e é o líder isolado do Campeonato Espanhol. A equipe aproveitou a má fase do Real Madrid, emplacou seis vitórias seguidas e assumiu o topo da tabela, com 40 pontos, quatro acima do rival merengue.

A expectativa é que o técnico Hansi Flick mantenha a base da equipe que venceu o Eintracht Frankfurt, pela Champions, no meio de semana. Os meias Gavi e Dani Olmo seguem entregues ao departamento médico e são os desfalques confirmados para o jogo deste sábado.

Como chega o Osasuna

Por outro lado, o Osasuna faz uma temporada de altos e baixos e tem como principal objetivo se manter na elite do futebol espanhol. A equipe abriu a rodada na 15ª posição, com 15 pontos, e tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o Osasuna vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Levante e não perde há duas partidas no Campeonato Espanhol.

Para o duelo no Camp Nou, o técnico Alessio Lisci tem somente uma dúvida. Isto porque o meia Lucas Torro, que deixou o último jogo lesionado, é tratado como dúvida para a partida deste sábado.

BARCELONA X OSASUNA

16ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 13/12/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: Camp Nou, em Barcelona.

BARCELONA: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin e Balde; Eric Garcia, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

OSASUNA: Herrera; Boyomo, Catena e Arguibide; Moncayola, Torro, Oroz, Munoz, Garcia e Bretones; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Árbitro: Adrián Cordero Vega.

VAR: Carlos del Cerro Grande.

