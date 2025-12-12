Racing x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem

O título do Clausura do Campeonato Argentino vai se definir no próximo sábado (13). Em partida única, Racing e Estudiantes definem a equipe que ocupará o posto de Argentina 3 dentre os classificados para a Libertadores 2026. O embate em questão ocorre às 21h (de Brasília) no moderno Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Onde assistir

O duelo que vale título nacional no país vizinho será transmitido pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Racing

Classificado em terceiro lugar no Grupo A da fase classificatória, a Academia percorreu caminho onde eliminou nada mais nada menos do que os dois clubes mais populares do país.

Nas oitavas, derrubou o River Plate, no Cilindro, em um eletrizante 3 a 2 conseguido graças a gol nos acréscimos do segundo tempo. Após tirar o Tigre, nas quartas, teve de encarar o Boca Juniors, em La Bombonera. A vaga na final veio com triunfo por 1 a 0, graças a Adrian Martínez, marcando na reta final do tempo complementar.

Para a formação da final, o técnico Gustavo Costas tem como dúvida o lado direito de campo. Entre as opções, o estilo de maior contenção e segurança defensiva de Facundo Mura ou a vocação aguda no ataque de Gastón Martirena.

Como chega o Estudiantes

Na mesma chave que seu oponente na decisão, o Pincharrata teve caminho dificultado pela própria campanha na primeira fase. Isso porque, como passou em oitavo do Grupo B, fez todos os jogos do mata-mata na condição de visitante.

Entretanto, nada que impedisse os comandados de Eduardo Domínguez de serem visitantes indigestos, com três triunfos por 1 a 0. A saber, os oponentes em questão foram Rosario Central (oitavas), Central Córdoba, nas quartas, e o arquirrival Gimnasia, na semi.

Para o compromisso do próximo sábado (13), o treinador da representação de La Plata tem um importante reforço ofensivo. Após cumprir quatro jogos de suspensão, ficando fora de todo o mata-mata, o centroavante Guido Carrillo é novamente opção.

RACING X ESTUDIANTES

Final do Clausura do Campeonato Argentino

Data e horário: 13/12/2025, 21h (de Brasília)

Local: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero (ARG)

RACING: Cambeses; Mura, Colombo, García Basso e Rojas; Nardoni, Sosa e Almendra; Solari, Martínez e Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

ESTUDIANTES: Muslera; Gómez, González Pirez, Núñez e Arzamendia; Ascacíbar, Piovi, Tiago Palacios, Medina e Cetré; Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Auxiliares: Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso.

VAR: Hector Paletta,



