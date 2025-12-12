Londres sediará fase decisiva da primeira Copa das Campeãs Feminina da Fifa

Os estádios do Arsenal e do Brentford, em Londres, vão receber a fase decisiva da primeira edição da Copa das Campeãs Feminina da Fifa, marcada para 2026. O torneio inédito reunirá campeãs continentais do futebol feminino e coroará o primeiro campeão intercontinental de clubes da modalidade.

Quatro partidas — semifinais, disputa do terceiro lugar e final — vão acontecer entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro. As semifinais acontecem no Gtech Community Stadium, estádio do Brentford, enquanto o Emirates Stadium, casa do Arsenal, será palco das decisões no último dia do torneio.

“Londres se consolidou como um centro global do futebol feminino. A paixão inabalável dos torcedores, o investimento consistente no esporte e o sucesso extraordinário da seleção feminina da Inglaterra criaram um ambiente em que o futebol feminino vive seu melhor momento”, disse Jill Ellis, diretora-geral de futebol da Fifa.

“Realizar a fase final da Copa dos Campeões Feminina nesta cidade mostra claramente a posição de destaque que Londres ocupa no cenário do futebol feminino. Dessa forma, estamos muito felizes em apresentar esta competição inédita do futebol feminino de clubes em dois estádios extraordinários. Mal posso esperar para ver quem entrará para a história pela primeira vez como o melhor clube feminino do mundo em 2026”, completou.

Arsenal, Gotham FC e Corinthians já estão garantidos na fase final. Contudo, a última vaga será definida neste domingo (14), no Marrocos, no duelo entre o Wuhan Jiangda, da China, e o AS FAR, campeão africano.

