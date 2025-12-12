Jornal espanhol crava renovação de Ancelotti com a Seleção até 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o comando da Seleção Brasileira para a próxima década. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol As nesta sexta-feira (12), a entidade acertou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti até 2030. A publicação garante que o acordo já está selado e transformará o italiano no treinador mais bem pago do planeta. O vínculo atual, assinado em maio deste ano, tinha validade apenas até o fim da Copa do Mundo de 2026.

O diário espanhol trata a negociação como irreversível e detalha que as conversas fluíram sem obstáculos financeiros ou dúvidas sobre a duração do projeto.

“O acordo com a CBF está completo e definitivo. Não houve qualquer dúvida, nem em relação aos termos financeiros nem à duração do contrato. Aliás, dirigentes da CBF reconheceram durante a última Data FIFA que o acordo era iminente”, publicou o periódico.

Anúncio da renovação de Ancelotti está próximo

Segundo a apuração, restam apenas protocolos burocráticos para o anúncio oficial. A cerimônia formal de assinatura deve ocorrer em breve, confirmando a permanência de Ancelotti por dois ciclos mundialistas completos. Essa movimentação demonstra a confiança total da diretoria no trabalho do treinador, que assumiu o cargo em maio de 2025 para substituir Dorival Júnior. Antes de aceitar o desafio no Brasil, o multicampeão comandava o Real Madrid e já figurava no radar da CBF há bastante tempo.

Apesar do curto período à frente da Amarelinha, os resultados e a gestão do grupo agradaram. Em 2025, Ancelotti comandou a equipe em oito oportunidades, entre jogos das Eliminatórias e amistosos. O retrospecto aponta quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A diretoria avalia que a estabilidade contratual trará a tranquilidade necessária para a preparação visando o Mundial do próximo ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, e já projeta a construção de uma nova geração para 2030.

