Grêmio anuncia a contratação do técnico Luís Castro

O Grêmio confirmou na noite desta sexta-feira (12) a contratação do técnico Luís Castro. O português de 64 anos chega para substituir Mano Menezes e assinou com o clube gaúcho até o final de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol brasileiro. Afinal, Castro esteve no comando do Botafogo durante os anos de 2022 e 2023. No último, deixou o Alvinegro na liderança do Brasileirão para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Depois disso, o português ainda trabalhou no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no qual permaneceu até julho deste ano.

O negócio entre o Grêmio e o treinador já estava concretizado desde a quinta-feira (11), quando ambas as partes trocaram documentos para análise. O clube enviou o contrato no final da tarde de quinta, no Brasil e o português assinou nesta sexta.

Luís Castro chega ao Tricolor com uma comissão técnica de seis pessoas. Os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior. O último, com passagem pelo Flamengo, é o único brasileiro do grupo, que conta com cinco portugueses.

