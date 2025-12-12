São Paulo negocia contratação de volante do Mirassol

O São Paulo iniciou as conversas para contratar o volante Danielzinho, de 31 anos, do Mirassol. O jogador foi um dos grandes destaques da campanha histórica do Leão Caipira no Brasileirão e tem seu contrato com o clube do interior paulista até o próximo dia 31 de dezembro.

O Tricolor confirma que negocia com o atleta, mas ainda não crava o acerto. Já o staff de Danielzinho afirma que houve apenas sondagens do clube da capital. De acordo com o portal ge, o volante já está apalavrado com o São Paulo.

Danielzinho atuou em 37 das 38 partidas do Mirassol no Brasileirão. Assim, acabou sendo considerado um “motorzinho” do time no campeonato, terminando a competição com duas assistências. O volante defendeu o Leão Caipira nas últimas três temporadas, com 145 partidas no total e seis gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.