Botafogo formaliza proposta por Gleiker Mendoza, destaque da Venezuela

O Botafogo mantém a agressividade no mercado de transferências e abriu uma nova frente de negociação para qualificar o elenco de 2026. A diretoria alvinegra formalizou, nos últimos dias, uma proposta oficial pelo atacante venezuelano Gleiker Mendoza. O jogador de 24 anos defende atualmente o Kryvbas, da Ucrânia, e chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país.

A operação financeira exige cautela e habilidade dos negociadores cariocas. Mendoza possui vínculo de empréstimo com o clube ucraniano desde o início deste ano, contrato que inclui uma opção de compra ao final do período. Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Angostura, da Venezuela. Antes de atravessar o Atlântico, o ponta defendeu o Deportivo Táchira na temporada de 2024, momento em que seu desempenho despertou o interesse internacional e gerou a transferência para a Europa.

Alvo do Botafogo usa velocidade e drible como armas

Gleiker Mendoza atua preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, setor onde utiliza sua velocidade e drible para quebrar as linhas defensivas. Os números recentes justificam a investida do Botafogo. Na atual temporada pelo Kryvbas, o atacante acumula 15 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências distribuídas, totalizando 12 participações diretas em gols. O retrospecto de 2024 também foi positivo, quando entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em três oportunidades e serviu os companheiros quatro vezes.

A busca por reforços ofensivos segue como prioridade em General Severiano. Além de Mendoza, o clube possui conversas avançadas com o uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU. No entanto, as características dos dois alvos se complementam: enquanto o venezuelano domina o corredor esquerdo, Villalba prefere atuar pela ponta direita. Essa movimentação dupla indica que a comissão técnica deseja profundidade e opções variadas para os lados do campo visando a maratona de jogos do próximo ano. A informação do interesse em Mendoza surgiu inicialmente no “Canal do TF” e o portal ge confirmou a oferta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.