Coritiba sonda Tiquinho Soares, mas salário no Santos trava negócio

O Coritiba iniciou o planejamento para a Série A de 2026 com um alvo ambicioso no mercado. A diretoria do clube paranaense procurou o staff de Tiquinho Soares, do Santos, para reforçar o ataque na próxima temporada. O centroavante de 34 anos possui contrato com o time paulista até o fim de 2027, mas não figura nos planos da comissão técnica para o próximo ano. O jogador demonstrou abertura para a transferência, mas a negociação esbarra em um obstáculo financeiro considerável: os altos vencimentos do atleta.

Atualmente, Tiquinho detém o segundo maior salário do elenco santista, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês, valor inferior apenas ao de Neymar. O Coxa deixou claro que não consegue arcar com essa quantia integralmente. Para que o negócio avance, o Alviverde avisou que o Santos precisaria pagar a maior parte dos salários. A cúpula santista, por sua vez, entende a dificuldade de uma venda definitiva e aceita o caminho do empréstimo, mas espera bancar, no máximo, 40% do valor para recolocar o jogador no mercado.

Tiquinho Soares fica abaixo da expectativa no Santos

A busca por um “camisa 9” tornou-se prioridade absoluta no Alto da Glória. Apesar do título da Série B, o ataque do Coritiba produziu pouco, marcando apenas 39 gols em 38 jogos. A reformulação no setor já começou: o artilheiro Dellatorre acertou com o Vila Nova e Gustavo Coutinho não renovou. A ideia da diretoria é trazer dois nomes fortes para a função. Além de Tiquinho, o clube já garantiu a chegada de Pedro Rocha, ex-Remo e artilheiro da última segunda divisão com 15 gols.

A passagem de Tiquinho Soares pela Vila Belmiro ficou abaixo da expectativa criada após seus anos de glória no Botafogo. Contratado em janeiro de 2025, ele marcou sete gols e deu quatro assistências em 40 partidas. O atacante perdeu espaço definitivamente com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, que optou por rodar o setor ofensivo com nomes como Lautaro Díaz, Thaciano e Robinho Júnior. Agora, o Coxa tenta viabilizar a engenharia financeira para recuperar o futebol do veterano a tempo da reapresentação do elenco, marcada para 27 de dezembro.

