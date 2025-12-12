Vice-artilheiro da Premier League, brasileiro é eleito jogador do mês

Igor Thiago voltou a chamar a atenção e se consolidou entre os principais jogadores da Premier League. O atacante brasileiro, que vive fase artilheira, foi escolhido como o melhor jogador do mês no campeonato inglês. Com 11 gols, ele ocupa a vice-liderança na tabela de artilheiros, atrás apenas de Erling Haaland, que soma 15.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Igor vive sua segunda temporada defendendo o Brentford. O desempenho atual ganha ainda mais peso quando se lembra do período difícil que enfrentou em 2024/25, quando praticamente não entrou em campo por causa de uma grave lesão no joelho, seguida de um problema no menisco, que o deixou afastado por quase todo o ano.

A carreira internacional do atacante começou em 2022, quando o Ludogorets, da Bulgária, investiu 1,3 milhão de euros — cerca de R$ 6 milhões na época — para contratá-lo. Depois de apenas um ano, ele se transferiu para o Club Brugge, da Bélgica, onde continuou sua evolução. Em 2024, alcançou um dos destinos mais cobiçados do futebol mundial: a Premier League, onde agora vive seu melhor momento.

