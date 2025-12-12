“Ningém”: Botafogo lança camisa com erro de português e esgota estoque

A sexta-feira (12) marcou o lançamento de uma parceria inédita entre o Botafogo e a grife Approve, mas a coleção casual viralizou por um motivo inusitado: um erro crasso de português. Uma das camisetas da linha especial, comercializada pelo valor de R$ 279,99, estampou a palavra “ningém” (sem a letra U) em destaque na parte frontal. O deslize ortográfico, no entanto, não impediu o sucesso comercial imediato do produto, que desapareceu das prateleiras virtuais em tempo recorde.

A estampa pretendia homenagear um dos cânticos mais famosos e apaixonados das arquibancadas alvinegras: “Esse sentimento ninguém entende”.

Contudo, a falha na revisão transformou a frase em motivo de espanto e memes nas redes sociais. Curiosamente, a peça esgotou no site oficial antes mesmo do meio-dia, horário que o clube e a marca estipularam para o início oficial das vendas da coleção completa. A própria página da loja exibiu um vídeo promocional que revelava o erro na grafia, o que chamou a atenção dos torcedores mais atentos. Aparentemente, o mesmo não se encontra mais nas redes e foi substituído por um onde a gafe foi consertada.

Botafogo se posiciona sobre gafe

A gafe limitou-se a este modelo específico de camiseta. Uma outra peça da coleção, inspirada nos tradicionais uniformes de beisebol e vendida a R$ 479,99, trouxe a mesma frase bordada, mas com a grafia correta. Este item de maior valor agregado também esgotou rapidamente. A linha colaborativa inclui ainda acessórios variados, como meias, bonés, bermudas e jaquetas. Esta ação representa a primeira colaboração do Glorioso com uma marca de moda que não pertence ao segmento de material esportivo, seguindo uma tendência que a Approve já realizou com Vasco, Corinthians e Internacional.

Diante da repercussão e da alta demanda, os responsáveis agiram rápido para contornar a situação. Um dos sócios da Approve confirmou ao jornal “O Globo” que a fábrica já refez as peças com erro e prometeu reestocar o item após a correção. O Botafogo também se posicionou oficialmente para tranquilizar os consumidores. O clube reiterou que retirou o produto do ar imediatamente e garantiu a integridade da compra.

“Nenhum torcedor será prejudicado, e todos os itens adquiridos serão entregues corretamente”, assegurou a nota oficial.

