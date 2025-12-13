Dorival Júnior deixa de ser carrasco e vira aposta do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians tenta retornar a uma final de Copa do Brasil, e boa parte desse caminho passa pelo trabalho de Dorival Júnior. O treinador, que nos últimos anos havia sido um algoz do clube no torneio, agora conduz o Timão em uma campanha impecável. Na última quarta-feira (10/12), o Alvinegro venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, e abriu vantagem na semifinal.

Curiosamente, Dorival vive seu primeiro ano “a favor” do Corinthians na competição. Em 2023, ele eliminou o Timão comandando o São Paulo, também em uma semifinal. No ano anterior, foi responsável por derrubar os Alvinegro na grande decisão ao dirigir o Flamengo. Em 2024, enquanto estava à frente da Seleção Brasileira, não disputou o torneio.

Agora, de volta ao cenário nacional, Dorival se vê diante da possibilidade de atingir um feito histórico. Caso conquiste a edição de 2025, ele igualará Luiz Felipe Scolari, líder isolado do ranking, com quatro títulos. Hoje, o comandante corintiano soma três troféus, ao lado de Mano Menezes, e é o segundo maior vencedor da história da Copa do Brasil.

Campanha irretocável do Corinthians na Copa do Brasil

A campanha corintiana até aqui ajuda a explicar o otimismo no Parque São Jorge. Em sete jogos disputados, o Timão venceu todos e não foi vazado em nenhuma oportunidade. Além da solidez defensiva, balançou as redes nove vezes e construiu resultados convincentes em todas as fases.

Aliás, com a vitória no primeiro duelo da semifinal, o Corinthians tem a vantagem do empate diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena, para garantir presença na final. Contudo, caso perca por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Assim, para reverter o quadro ainda no tempo normal, o time mineiro precisaria vencer por dois ou mais gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.