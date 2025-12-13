Milan x Sassuolo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de uma épica vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Torino, na última segunda-feira (8/12), o Milan chega para a 15ª rodada na liderança do Campeonato Italiano. E, neste domingo (14/12), encara o Sassuolo, no San Siro, em Milão, visando desgarrar dos rivais próximos na tabela, como Napoli e Inter. Vejamos, assim, como os times chegam para este jogo, que abre o domingo no Calcio, às 8h30 (de Brasília).

Como chega o Milan

Líder do Italiano com 31 pontos, o Milan vem de uma grande sequência de invencibilidade no torneio. Afinal, não sabe o que é perder desde a primeira rodada, o que significa que a equipe de Massimiliano Allegri não perde há 13 partidas, com nove vitórias e quatro empates. Dessa forma, se credencia de vez como um dos candidatos ao título.

Na última rodada, os Rossoneri deram demonstração de muita garra ao recuperar um jogo que parecia perdido. Na segunda, o Torino vencia por 2 a 0, mas, com gols de Rabiot, e dois de Pulisic, o gigante virou para 3 a 2 e saiu com os três pontos. Para fazer o mesmo diante do Sassuolo, Allegri terá de superar alguns desfalques. Casos de Santi Giménez, Fofana e Athekame, todos lesionados. Rafael Leão, por outro lado, é dúvida.

Como chega o Sassuolo

Já o Sassuolo não vem em momento tão positivo quanto o rival deste domingo. Isso porque o time do técnico Fabio Grosso até venceu a Fiorentina na última rodada (3 a 1), mas vem com campanha muito irregular. Assim, surge na oitava colocação, com 20 pontos. São seis vitórias – mesmo número de derrotas -, o que atrasa a equipe da Emília-Romanha.

Para piorar, o autor do gol do título mundial da Itália em 2006 vem com uma lista de desfalques. Vranckx, Turati, Skjellerup, Romagna, Pieragnolo, Paz, Boloca e o artilheiro Berardi estão fora de ação, contundidos. Pinamonti ainda é dúvida, aliás.

MILAN x SASSUOLO

Campeonato Italiano 2025/26 – 15ª rodada

Data-Hora: 14/12/2025, domingo, 8h30 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Nkunku e Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

SASSUOLO: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e Sanabria. Técnico: Davide Nicola

Árbitro: Valerio Crezzini (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Alessandro Prontera (ITA)

Onde assistir: ESPN

